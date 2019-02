Supermarkten beloven minder eten in plastic te verpakken

Supermarkten willen dat er in 2025 ongeveer 20 procent minder plastic verpakkingen gebruikt worden.

In supermarkten ligt nu veel eten verpakt in plastic. Bijvoorbeeld kip in een plastic bakje, bananen in een plastic verpakking of broodjes in een plastic zak.

Zonde

Veel mensen vinden het zonde en slecht voor het milieu. Ze zeggen bijvoorbeeld dat een banaan al goed is verpakt van zichzelf, door de schil.

Supermarkten gaan dus proberen om minder eten in plastic te verpakken. Toch denken ze dat het niet mogelijk is om helemaal geen plastic meer te gebruiken.