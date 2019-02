18.000 tieners hebben prik tegen meningokokken niet gehaald

Zo'n 1 op de 7 van de 14-jarigen die afgelopen jaar zijn opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken, heeft de prik niet gehaald. In totaal gaat het om ongeveer 18.000 van de 132.000 kinderen.

Een paar maanden geleden maakten we een video over de meningokokken. Hier leggen we uit wat het is en waarom deskundigen de prik belangrijk vinden: