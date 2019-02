In het Zuid-Hollandse Vlaardingen is een heikraan op een huis gevallen. De kraan sloeg een groot gat in het dak. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. De bewoners van het huis zijn enorm geschrokken, vertelt de vader van de huiseigenaar aan RTV Rijnmond. Het huis is pas een jaar geleden gebouwd.