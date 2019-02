Kinderen zoeken fanatiek naar 'de mol'

Het tv-programma Wie is de Mol? is enorm populair. Bijna drie miljoen mensen kijken elke week naar het programma. Ook veel kinderen doen dat en proberen erachter te komen wie de mol is.

In het tv-programma Wie is de Mol? doen de kandidaten allerlei opdrachten. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie de mol is.