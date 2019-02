Wat gebeurt er met Nederlandse kinderen uit IS-gebied?

Terroristische organisatie IS verliest op steeds meer plekken de macht in Syrië. Veel mensen die zich bij de groep aansloten zijn daarom gevlucht. Dat zijn vooral veel vrouwen en kinderen. Nederlandse kinderen In het gebied zitten ook ongeveer 175 Nederlandse kinderen. Zij zijn door hun ouders meegenomen naar Syrië of ze zijn daar geboren. Sommigen zitten in vluchtelingenkampen, anderen ergens anders in het land. Kinderbescherming Sommige ouders willen met hun kinderen terug naar Nederland. Als de kinderen uit IS-gebied naar Nederland komen, worden ze geholpen door een speciaal team van de Kinderbescherming. Verslaggever Bart zocht uit hoe ze dat doen.

Lange tijd had IS grote stukken van Irak en Syrië in handen. Ze wilden een eigen land: het kalifaat. Er kwamen ook veel mensen uit andere landen naartoe, zoals uit Nederland. Maar het gebied van IS wordt steeds kleiner. Nu zijn ze alleen nog in twee dorpen de baas.