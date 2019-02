Eliane heeft een tumor in haar knie

Het is vandaag Kinderkankerdag: over de hele wereld is er extra aandacht voor kinderen met de ziekte. Eliane van 11 heeft kanker. Begin dit jaar werd een tumor ontdekt in haar knie.

Beter worden

In Nederland zijn er ieder jaar ongeveer 600 kinderen die kanker hebben. De behandelingen worden steeds beter waardoor steeds minder kinderen aan kanker overlijden.

Eliane wordt behandeld in een ziekenhuis in Utrecht, speciaal voor kinderen met kanker. In het filmpje hierboven vertelt ze hoe het gaat.