Op verschillende plekken in het land is gisteravond een vuurbal gezien. Mensen deelden filmpjes van een lichtflits op sociale media:

Waarschijnlijk is het een stofdeeltje of steentje uit de ruimte. Zo'n steentje verbrandt als het in de dampkring komt, de lucht rondom de aarde. Vaak lijkt het op een enorme lichtflits die we hier op aarde kunnen zien.