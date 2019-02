YouTuber Hanwe wint bokswedstrijd van Ismail

Hanwe deelde op Instagram een stukje van de wedstrijd. En dat ging er best hard aan toe:

YouTubers Hanwe en Ismail Ilgun namen het gisteravond tegen elkaar op in de boksring. Hanwe won de wedstrijd.

Er zijn vaker bokswedstrijden tussen YouTubers, bijvoorbeeld in Amerika. Maar ook in Nederland gingen sociale media-sterren Nesim en Anouar de boksring in.

