Mensen in gele hesjes protesteren bij NOS-gebouw

Bij het gebouw van de NOS in Hilversum hebben mensen in gele hesjes gedemonstreerd. Dat is ook het gebouw waar het Jeugdjournaal wordt gemaakt. De actievoerders vinden dat de NOS te weinig aandacht besteedt aan hun protestacties.

Gele hesjes? Al een paar maanden zijn er op verschillende plekken in Europa protesten van mensen in gele hesjes. De protesten begonnen in Frankrijk, waar mensen boos waren over de hoge prijs voor brandstof. Daarna gingen ook in België, Duitsland en Nederland mensen de straat op in een geel hesje.