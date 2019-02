Farzad is gevlucht uit Afghanistan

Zo'n 420 miljoen kinderen in de wereld leven in een land waar oorlog of veel geweld is. Dat heeft kinderrechtenorganisatie Save the Children uitgezocht.

Eén van de landen waar het moeilijk is voor kinderen is Afghanistan. Farzad van 12 woonde daar en is samen met zijn familie gevlucht.

Praten

Inmiddels wonen ze drie jaar in de Brabantse plaats Ossendrecht. Farzad gaat naar school en speelt bij een voetbalclub. Vooral in het begin, moest hij veel aan de oorlog denken. Door er met anderen over te praten, kan Farzad er beter mee omgaan.