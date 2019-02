Verdrietige berichten over overleden YouTuber Zackstube

YouTuber Zackstube is overleden. Dat hebben zijn producer en BN'ers, zoals Ali B en Najib Amhali, op Instagram laten weten.

Eind januari werd bekend dat Zackstube ziek was. Het is niet bekend waaraan hij is overleden.

Humor

Zakaria Ajuau, zoals hij eigenlijk heette, had meer dan 50.000 abonnees op YouTube. Hij maakte grappige filmpjes, zoals deze met voetballer Anwar El Ghazi: