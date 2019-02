Oproep: Wat wil jij weten van actrice Stephanie van Eer?

Stephanie heeft vroeger een paar jaar in SpangaS gezeten. In die serie speelde ze Shirley Benoit.

Binnenkort gaan we langs bij actrice en presentatrice Stephanie van Eer. Zij is 21 jaar en bekend als presentatrice van de Kids Top 20. Ook speelt ze in de soap Goede Tijden Slechte Tijden.

2. Stuur de video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram . En wie weet zie jij jezelf wel terug in het interview!

Stephanie begon op haar achtste al met acteren. Ze speelde toen de rol van Kleine Nala in de musical The Lion King. Later speelde zij ook in Pinokkio de Musical en Amandla! Mandela.

Ook heeft Stephanie in meerdere films gespeeld. Zo zat ze in de film Elvy's Wereld: So Ibiza, Hart Beat en Kappen!; een verfilming van het boek van Carry Slee.