Het is officieel: na 150 jaar is de wolf terug in Nederland

Het is helemaal zeker: er heeft zich een wolvin gevestigd op de Veluwe. Dat zeggen onderzoekers van de provincie Gelderland.

Een half jaar lang werd de poep van wolven op de Veluwe onderzocht. Daar is nu duidelijk uit geworden dat een vrouwtjeswolf echt in de bossen is gaan wonen. Ze is er al zeker een half jaar en ze is niet alleen. Er zou ook een mannetje in de buurt zijn.