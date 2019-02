Lowri (9) wil Disney-prinsessen met brillen

In een brief aan Disney vraag Lowri of ze alsjeblieft ook een prinses met een bril willen maken.

In een reactie zegt Disney dat ze graag willen dat Disney-figuren voor iedereen herkenbaar zijn. De afgelopen jaren hebben ze daarom meer figuren met brillen gehad, zoals Edna in The Incredibles en Sadness in Inside Out.

Lowri vindt dat niet genoeg. Tegen het Engelse Jeugdjournaal zegt ze dat Disney het beter moet doen. Ben jij het met haar eens of vind je het overdreven? Reageer op de stelling: