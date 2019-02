Afgelopen nacht zijn in Nijmegen zeven auto's helemaal uitgebrand. Dit jaar zijn in de stad al 30 auto's in vlammen opgegaan.

Toen de brandweer vannacht bij de brand kwam, was het een grote vuurzee. De brandweer weet zeker dat de auto's zijn aangestoken. Ze stonden ver van elkaar, dus het vuur kan niet zijn overgesprongen. Een rechercheteam onderzoekt wie er achter de branden zit.