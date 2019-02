Vanavond is een supersneeuwmaan te zien

Als je vanavond naar boven kijkt, kan je een supersneeuwmaan zien. Er is dan een hele grote, heldere en volle maan te zien is. Het wordt zelfs de grootste volle maan van dit jaar.

De maan lijkt zo groot, omdat hij dicht bij de aarde staat. De aarde en maan liggen vandaag 356.761 kilometer uit elkaar. Gemiddeld is dat 384.401 kilometer. Vanaf 18:00 is de maan goed te zien.

Het woord sneeuwmaan is ooit bedacht door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Zij noemden iedere tweede volle maan van het jaar een sneeuwmaan, omdat het vaak rond deze tijd sneeuwde.

Vorige maand was de maan ook al in het nieuws. Toen was er een superbloedwolfmaan te zien: