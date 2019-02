Koning Willem-Alexander bezoekt kinderen in criminele wijk

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Kinderen van de Valentijnschool in Rotterdam hadden een bijzondere gast op bezoek: Koning Willem-Alexander kwam langs. Hij kwam praten over de problemen in de wijk en hoe de mensen die proberen op te lossen.

De Valentijnschool staat in de wijk Bospolder-Tussendijken. Dat is een wijk die behoorlijk grote problemen heeft. Een groot deel van de bewoners heeft maar weinig geld en er is criminaliteit van jeugdbendes.

Kinderen die in de wijk wonen merken vaak dat het er niet veilig is:

Ik voel me niet veilig, ik durfde ook gewoon een tijdje niet alleen naar school en ik smeekte gewoon mijn moeder om me te brengen. Edelena woont in de wijk