Muziekles op school: belangrijk of niet?

Volgens deskundigen is het belangrijk dat ieder kind muziekles krijgt op school. Bijvoorbeeld een instrument leren spelen of leren zingen. Toch gebeurt dat niet altijd. En dat moet veranderen, vindt de regering.

Waarom muziek?

Volgens deskundigen is muziek maken goed voor de ontwikkeling van je hersenen en is het goed voor de sfeer in de klas. Daarom is het belangrijk dat scholen het vak geven.

Maar muziekles geven kost best veel geld. Daarom kunnen scholen sinds een paar jaar bij een speciale stichting geld aanvragen zodat ze toch muziekles kunnen geven.

Veel verschil

Eén van de scholen die al muziekles geeft is de Jozefschool in Vlissingen. De kinderen krijgen daar al 1,5 jaar muziekles. Volgens de juffen en meesters maakt het veel verschil. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.

De regering vindt het dus belangrijk, maar wat vind jij? Laat je mening horen bij onze stelling!