Bevers verspreiden zich door Nederland

Het gaat goed met de bever in Nederland. Op steeds meer plekken is het dier te vinden. Onderzoekers zijn erachter gekomen dat het dier nu ook in de Achterhoek rondloopt.

Lang geleden leefden er ook bevers in Nederland, maar in 1826 stierven de dieren uit. In 1988 zijn er opnieuw bevers uitgezet. Via rivieren verspreiden ze zich door heel Nederland. Vooral in Limburg gaat het goed met het dier.

Moeilijk te spotten

Onderzoekers zijn blij dat de bever op steeds meer plekken een huisje maakt, want daardoor gaat het ook beter met andere dier- en plantensoorten.

Overdag is het niet makkelijk om een bever te spotten. De dieren zijn vooral 's nachts of heel vroeg in de ochtend actief.