Dit weekend wordt het niet normaal warm

Dit weekend wordt het lekker weer. De temperatuur ligt zo'n 6 tot 7 graden hoger dan normaal. In het zuiden wordt het zo'n 15 graden, in het noorden zal het een paar graden koeler zijn. Dat is uitzonderlijk hoog voor deze tijd van het jaar.

Lenteweer

De lente begint officieel pas op 20 maart, maar we kunnen nu al van het zachte weer genieten. Dat komt omdat er een warme lucht vanuit het zuiden van Europa naar ons toekomt.

Vorig jaar

Dat was vorig jaar wel anders. Toen was het in februari erg koud. Op sommige plekken voelde het als bijna 20 graden onder nul.