'Kindervideo's op YouTube worden misbruikt'

Op YouTube zie je veel video's met kinderen die buitenspelen, sporten of gewoon languit op de bank liggen. Ze zijn vaak alleen interessant voor familie en vrienden, maar volgens een Amerikaanse YouTuber worden ze ook misbruikt door mensen met verkeerde bedoelingen.

YouTuber Matt Watson ontdekte dat sommige video's ook bekeken worden door mannen die op een seksuele manier naar kinderen kijken. Hij zag dat die gebruikers zelfs reacties voor elkaar achter laten bij filmpjes. In de reacties geven ze het precieze tijdstip (een tijdcode) waarop een kind bijvoorbeeld weinig kleding aan heeft.

Wat is er aan de hand?

YouTube zegt dat ze al veel doen om dit soort dingen te voorkomen. Ze zouden technieken hebben om misbruik op te sporen en als ze mensen betrappen, waarschuwen ze de politie en verwijderen ze het account.

Koetlive

Wij gaan vandaag langs bij de makers van het populaire YouTube-kanaal Koetlive maakt. Het gezin houdt er bij het maken van de video's rekening mee, dat er mensen meekijken met verkeerde bedoelingen. Je ziet er vanavond meer over in de uitzending en in de Jeugdjournaal-app.