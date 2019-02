Kinderen onderzoeken drollen samen met een poep-expert

Kinderen in Amersfoort hebben vandaag samen met een poep-expert zoveel mogelijk drollen verzameld. Een smerig klusje, maar dierenartsen zijn er blij mee. Aan de poep kun je namelijk goed zien of een dier gezond is.

Poep-expert

Bij dierentuin Amersfoort werkt zelfs een echte dierenarts en poep-expert, die iedere week drollen onderzoekt onder de microscoop.