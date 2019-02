Didier doet mee aan het NK Kunstrijden

Voor Didier van 14 is het een spannende dag vandaag. Hij doet mee aan de Challenge Cup. Dat is de belangrijkste kunstschaats-wedstrijd van Nederland.

Jouw mening

Een jongen die kunstschaatst komt niet vaak voor. Didier is zelfs de enige jongen in zijn leeftijdscategorie die meedoet aan het NK. Wat vind jij: is kunstschaatsen ook leuk voor jongens? Reageer op onze stelling!