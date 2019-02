Paul Sinha en Martijn Krabbé spelen dit jaar in 'The Passion'

De hoofdrollen van de populaire musical The Passion zijn bekend. Muzikant Lucas Hamming, zanger Paul Sinha en presentator Martijn Krabbé spelen dit jaar mee.

The Passion is een musical over de laatste dagen van het leven van Jezus. ieder jaar spelen andere acteurs en zangers de hoofdrollen en kijken miljoenen mensen naar het grote evenement.

De cast van 2019

Martijn Krabbé speelt dit jaar de verteller. Je kunt hem als presentator van het programma The Voice. Paul Sinha is een Nederlandse zanger. Hij speelt discipel Petrus. De rollen van Jezus en zijn moeder Maria worden gespeeld door acteur Edwin Jonker en zangeres Edsilia Rombley. Lucas Hamming speelt Judas.

The Passion wordt op 18 april gespeeld in Dordrecht en live uitgezonden op televisie.