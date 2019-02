Breakdance wordt waarschijnlijk een olympische sport

De kans is groot dat breakdance een olympische sport wordt. Je moet er nog wel even geduld voor hebben, want het is waarschijnlijk pas tijdens de Spelen in 2024 in Parijs.

Nederland heeft dan een goede kanshebber voor een breakdance-medaille. Menno van Gorp werd in 2014 en 2017 wereldkampioen. En misschien kan Lorenzo dan ook wel meedoen. Wij keken vorig jaar mee met het breakdance-talent.