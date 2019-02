Julia (11) gaat al 1,5 jaar niet naar school

Er zijn steeds meer kinderen die lange tijd niet naar school gaan. Politici maken zich grote zorgen over deze groep, die thuiszitters worden genoemd. Vandaag praten ze erover in de Tweede Kamer.

Op dit moment zitten bijna 4500 kinderen meer dan drie maanden thuis. Volgens kinderrechtenorganisaties is dat een gigantisch probleem, want alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het gaat vooral om kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking, maar er zitten ook hoogbegaafde kinderen bij.