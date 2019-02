Politie boos op StukTV over wielklem

De politie in Amsterdam is helemaal niet blij met StukTV. Voor een nieuwe video probeerden de mannen een wielklem om het wiel van een politie-auto te doen. Met een wielklem om kunnen auto's niet meer rijden.

De mannen deden dat omdat ze op een creatieve manier een boete wilden krijgen. Dat was namelijk hun nieuwste opdracht.

Hinderen

De politie had het snel in de gaten en stuurde de mannen weg. Via Twitter lieten de agenten weten dat ze de grap niet leuk vinden. De agenten zeggen dat je hulpverleners niet moet hinderen.