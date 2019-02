Kinderen herdenken 'vergeten bombardement' uit Tweede Wereldoorlog

Maar weinig mensen hebben weleens gehoord van het bombardement op Nijmegen in 1944. De kinderen uit groep 6 van de Montessorischool-Oost weten er sinds een tijdje alles van. Vandaag werd het bombardement herdacht en hadden de kinderen een belangrijke rol.

Het bombardement is niet zo bekend. Dat komt waarschijnlijk doordat de bommen zijn gegooid door de Amerikanen. Ze waren eigenlijk bedoeld voor de Duitsers, maar komen door een fout op de stad Nijmegen terecht.

Op 22 februari 1944, vandaag 75 jaar geleden, wordt Nijmegen gebombardeerd. De stad vliegt in brand en de binnenstad wordt verwoest. 800 mensen komen om. Bij het bombardement wordt ook een kleuterschool en komen 24 kleuters om het leven.

Wat is er gebeurd?

Om de kleuters te herdenken delen de kinderen uit groep 6 kaarten uit met een plaatje van een kind erop. Ook hebben ze een wollen muts op met een briefje dat ze hebben geschreven aan de kinderen die overleden zijn.

Voor Amber uit groep 6 is de dag extra speciaal. Zij mag tijdens de herdenking een speciaal gedicht voorlezen. Vanavond zie je er alles over in het Jeugdjournaal.