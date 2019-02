Dennis wint The Voice

Zanger Dennis heeft dit seizoen van The Voice of Holland gewonnen. Hij wint een platencontract, 50.000 euro en hij mag een videoclip opnemen in Zuid-Afrika.

Dennis werd gecoacht door jurylid Waylon. In de finale streed hij tegen Menno Aben, de band Navarone en Patricia van Haastrecht. Dennis maakte veel indruk toen hij samen zong met James Morrison: