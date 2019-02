'1 miljoen huizen dreigen te verzakken'

In Nederland dreigen 1 miljoen huizen te verzakken. Dat betekent dat de ondergrond van huizen te slap is. Huizen kunnen naar beneden zakken.

Dat is een groot probleem, want daardoor raken huizen flink beschadigd. Er komen bijvoorbeeld scheuren in de muren en ook ramen kunnen gaan barsten. Het kost veel geld om dat allemaal te repareren.

Droog

Volgens deskundigen komt het onder meer door de droge zomer van 2018. In de herfst en nu in de winter heeft het flink geregend, maar de grond onder huizen is nog steeds te droog. Daardoor kan de grond gaan barsten.