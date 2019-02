Politie betrapt appende chauffeurs dankzij skibox

De politie heeft een slimme nieuwe truc bedacht om appende chauffeurs op te sporen. Ze gebruiken voortaan een skibox waar een camera in verstopt zit.

De skiboxen zijn gemonteerd op normale auto's. Als de politie rondrijdt, maakt de camera in de skibox foto's en video's van andere automobilisten op de weg. Zo kan de politie goed zien of chauffeurs op de weg letten, of met hun mobieltje bezig zijn.

Boetes

Volgens de krant De Telegraaf heeft de politie al meer dan honderd boetes uitgedeeld aan mensen die stiekem zitten te appen. De boete voor appen achter het stuur is 240 euro.