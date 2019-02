Prijzen uitgereikt voor de slechtste films van 2018

In Hollywood zijn prijzen uitgereikt die mensen eigenlijk niet willen winnen. Het zijn de 'Razzies'. Dat zijn prijzen voor de slechtste films en acteurs van 2018.

De film Watson & Holmes heeft de prijs gewonnen voor slechtste film van 2018. De film gaat over twee detectives.

Donald Trump

De Amerikaanse president Trump won ook een prijs: die voor slechtste acteur. De president is te zien in twee documentaires. Daarin is hij gewoon zichzelf, maar de bedenkers van de filmprijzen vinden dus dat hij daarin slecht acteert. Trump kwam de prijs niet zelf ophalen.

Oscars

De 'Razzies' en worden ieder jaar uitgedeeld op de dag voor de uitreiking van de Oscars. De Oscars zijn de prijzen voor de beste films.