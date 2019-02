Dwars: Fenna (10) wil homostellen in Donald Duck

Fenna is 10 jaar en dol op de Donald Duck. Ze heeft een abonnement en leest hem iedere week. Maar één ding aan de Donald Duck zit haar dwars. Er staan nooit stripfiguren in die homo of lesbisch zijn.

Fenna wil dat wel graag. Ze heeft twee moeders en twee vaders en ze vindt het belangrijk dat je homo's en lesbiennes ook in strips kunt zien.

In de achtergrond

Donald Duck hoeft zelf niet homo te worden. Maar het lijkt Fenna leuk als er bijvoorbeeld in de achtergrond van de plaatjes ook soms twee verliefde vrouwen te zien zijn. Samen met Malou gaat ze naar de baas van de Donald Duck om te vragen of dat kan.