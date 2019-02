Brr! Nederlander breekt wereldrecord ijszwemmen

Sven van 17 uit Amsterdam heeft het wereldrecord ijszwemmen gebroken. Bij die sport is het de bedoeling om zo snel mogelijk te zwemmen in water dat kouder is dan 5 graden.

Sven deed iets minder 12 minuten over een afstand van 1000 meter. Hij deed dat tijdens een wedstrijd on Oostenrijk waar het water maar 3,6 graden was.

Onderkoeling

Bij ijszwemmen mag je geen wetsuit of andere warme kleding aan. Hulpverleners staan op de kant om te kijken of niemand onderkoeld raakt.

In maart gaat Sven naar het WK ijszwemmen in Rusland. Daar is het water waarschijnlijk nóg kouder: rond de 0 graden.