Het beste uit de 'Check Dit Dan'

... van de muziek van Ali B. Dat bleek toen ze in een talkshow naar nieuwe muziek van hem moest luisteren. En Anouk is altijd behoorlijk eerlijk.

3. Ariana op 1, 2 en 3

Anouk is vast wat enthousiaster over Ariana Grande. Die staat op 1, 2 en 3 in de Verenigde Staten. Zoiets is sinds 1964 niet meer gebeurd.