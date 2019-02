CupCakeCup en StukTV winnen Zapp Awards

Was CupCakeCup ook jouw favoriet? Reageer op de stelling:

De CupCakeCup heeft de Zapp Award voor het beste jeugdprogramma gewonnen. Presentator Klaas van der Eerden en patissier Rémy Duker namen de prijs zaterdag in ontvangst. Het programma won van Brugklas en SpangaS.

In de categorie 'Beste YouTuber' won StukTV van Dylan Haegens en De Bellinga's. Er waren ook prijzen voor Davina Michelle, Buddy Vedder en Wie is de Mol?.

De winnaars van de Zapp Awards

Beste Jeugdprogramma

CupCakeCup

Brugklas

SpangaS



Beste Jeugdpresentator

Buddy Vedder

Freek Vonk

Rachel Rosier



Beste Familieprogramma

Wie is de Mol?

De Luizenmoeder

The Voice of Holland & Kids



Beste YouTuber

StukTV

De Bellinga's

Dylan Haegens



Beste Artiest

Davina Michelle

Fource

Lil' Kleine