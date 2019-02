In de rij voor aanstormende superster Billie Eilish

In Utrecht stonden fans vanochtend al vroeg in de rij om als eerste naar binnen te kunnen voor het concert van Billie Eilish. Die zangeres is pas 17, maar nu al heel erg populair.

Bij 3FM kwamen ze er deze week achter hoe populair Billie in Nederland is. De radiozender gaf kaartjes weg en kreeg meer dan 120.000 berichtjes. Fans die kaartjes wonnen, barstten regelmatig in tranen uit.