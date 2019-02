Koploper PSV wint niet van Feyenoord

In Eindhoven is het PSV niet gelukt om te winnen van Feyenoord. De nummer 1 van de eredivisie kwam zelfs op achterstand tegen de nummer 3. Ondanks dat Feyenoord met tien man speelde, na een rode kaart voor Sven van Beek.

Feyenoord scoorde in de 70ste minuut, maar die voorsprong duurde niet lang. Twee minuten later maakte PSV gelijk. Daarna bleef het 1-1 in Eindhoven.

Ajax

Voor PSV is het het derde gelijkspel op een rij. Ajax won wel (met 5-1 van ADO Den Haag) en komt daardoor dichter bij PSV. Het verschil is nu nog maar twee punten en Ajax heeft een beter doelsaldo.