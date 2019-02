De prinsessen zijn weer op ski-vakantie en dan gaan ze ieder jaar op de foto. De koninklijke familie maakt daar altijd een officieel moment van. Ze doen dat, zodat ze de rest van de vakantie niet meer gevolgd worden door journalisten en fotografen.

Het was voor de prinsessen dit keer leuker dan vorig jaar. Toen was het -20 graden, maar dit keer was het boven 0 en scheen de zon.