Het wordt woensdag 20 graden! Vorig jaar was het -3

Goed nieuws voor liefhebbers van de zon: woensdag kan het wel 20 graden worden! Een groot verschil met vorig jaar rond deze tijd: toen was het -3.

Record

Ook vandaag is het warm voor de tijd van het jaar. Rond 12:00 uur was het bij het officiële meetstation in de plaats De Bilt 15,2 graden. En dat is een warmterecord. Nog nooit was het in Nederland op 25 februari zó warm.