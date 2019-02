Steeds meer scholieren hebben een bijbaantje

Steeds meer jongeren tussen de 15 en 20 jaar verdienen geld door te werken. Bijna de helft heeft een bijbaantje, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is een stuk meer dan een paar jaar geleden.

Vakkenvuller

De meeste jongens en meisjes met een baantje werken als vakkenvuller in de supermarkt. Bij meisjes is daarna achter de kassa het populairst en bij jongens staat krantenbezorger op de tweede plaats.

Veel jongeren werken ook als verkoper in een winkel, als hulp in de keuken of in de bediening bij een restaurant of café.