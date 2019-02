Influencers maken vaker video's over duurzame mode

Steeds meer YouTubers maken video's over duurzame kleding. Ze zijn het zat dat veel mensen zomaar een heleboel nieuwe kleren kopen, zonder daar goed over na te denken. Daar willen ze iets aan veranderen.

Kringloopwinkel

Diana Leeflang, op social media bekend als D is for Dazzle (270.000 abonnees), is één van de YouTubers die denkt aan het milieu. In haar video's koopt ze bijvoorbeeld tweedehands kleding of gaat ze naar een kringloopwinkel of een rommelmarkt.