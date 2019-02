Loes stuurde naaktfoto's door en heeft spijt

Je noemt het sexting als je een sexy foto of blootfoto van jezelf naar iemand anders stuurt. Als zo'n foto wordt doorgestuurd is de kans groot dat heel veel mensen hem zien. Zoiets is niet alleen vervelend voor degene die op de foto staat, het is ook verboden.

Wraak

Uit onderzoek blijkt dat blootfoto's vooral worden doorgestuurd als kinderen of jongeren ruzie met elkaar hebben en wraak willen nemen. Soms gebeurt het ook omdat ze er graag bij willen horen of omdat ze nu eenmaal heel veel delen.

Sexting is een onderwerp dat vooral op middelbare scholen wordt besproken, maar volgens deskundigen zou dat eerder moeten. Op Basisschool 't Talent in Schijndel gebeurt dat al. Je ziet het in de video hierboven.