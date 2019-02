Maan, Kraantje Pappie en Sam Feldt langs festivals op Bevrijdingsdag

Ook zangeres Maan wil graag laten zien dat vrijheid iets bijzonders is.

Zanger Kraantje Pappie zegt dat hij veel verhalen over de oorlog hoorde van zijn opa. Hij vindt het een grote eer dat hij dit jaar langs de festivals mag.

Dj Sam Feldt komt voor zijn werk in veel verschillende landen. Hij vindt het bijzonder dat hij op al die plekken kan komen. In Brazilië zag de dj ook arme buurten. Door daarover te vertellen op de festivals, hoopt hij dat meer mensen begrijpen dat vrijheid niet voor iedereen normaal is.

