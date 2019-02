Vanavond het eerste Jeugdjournaal met Evita

Naam: Evita Mac-nack

Verjaardag: 30 november

- Waar ben je geboren?

In Purmerend, maar ik woon al meer dan de helft van m'n leven in Amsterdam.

- Wat wilde je worden toen je 12 jaar was?

Vroeger wilde ik heel graag danseres worden. Ik zat zelfs op een speciale dansopleiding waar dansen met schoollessen gecombineerd werden. 's Ochtends moest ik naar school en in de middag ging ik naar de academie om te dansen.

- Hoe ben je bij het Jeugdjournaal gekomen?

Ik werkte al een tijdje bij de NOS voor NOS Stories. Dat is nieuws voor jongeren op Insta en YouTube. Toen er een vacature als presentator vrijkwam bij het Jeugdjournaal heb ik me daarvoor opgegeven. En dat is gelukt!

- Hoe volg jij zelf het nieuws?

Ik kijk eigenlijk de hele dag op nieuwssites, omdat ik niks wil missen. Ik zit dan ook best vaak op m'n telefoon. Het is natuurlijk ook belangrijk om je oren en ogen open te houden. :)

- Wat is je grootste blunder?

Ik doe eigenlijk heel vaak gekke dingen. De grootste zou ik niet zo kunnen opnoemen, maar ik ben wel een keer de accu van een camera vergeten toen ik moest filmen tijdens een demonstratie. Ik kon toen meteen weer terug naar de redactie en miste de demonstratie.

- Heb je een tip voor kinderen die ook presentator willen worden?

Het is misschien slim om al goed te kijken hoe je zoiets wilt aanpakken. Zoals welke opleiding je kan volgen en wat je daarvoor moet kunnen.

- Wat is je favoriete site/app?

Ik ben verslaafd aan YouTube. Ik vind het top om naar een vlog of een Lets Play van een game te kijken.

- Wat is je lievelingseten?

Sushi!

- Wat is je lievelingskleur?

Blauw, maar legergroen vind ik ook tof.

- Wat is je lievelingsdier?

Mijn hond Mellow is m'n favoriet en na hem alle andere honden op de wereld.

- Waar moet je om lachen?

Mensen die schrikken en schattige dieren.