Gestolen juwelenkistje van opa en oma teruggevonden

Goed nieuws voor een opa en oma die vorige week werden beroofd van sieraden en geld. Een man heeft een deel van de gestolen spullen gevonden. Hij vond het kistje in een sloot en bracht het terug naar het bejaarde stel.

Winkeltje

Opa Albert van 92 en zijn vrouw Hylke van 90 jaar hebben al heel lang een winkeltje in hun huis. Vorige week werden ze beroofd door vier mensen die deden alsof ze klanten waren. De dieven namen 15.000 euro en een kistje met sieraden mee.

Het kistje is nu dus teruggevonden, maar het goud was eruit gehaald. Er zaten nog wel een paar zilveren juwelen en een oud rijbewijs in. De vinder herkende de naam en bracht de spullen terug: