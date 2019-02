Stakende scholieren moeten plaats maken voor stakende leraren

De jongeren die van plan zijn om op donderdag 14 maart te gaan staken voor het klimaat, kunnen dat niet meer op het Malieveld in Den Haag doen. Die plek is al bezet door leraren, die daar hun staking willen voorbereiden. Zij staken op 15 maart.

Staken

Beiden groepen hebben al een keer gedemonstreerd. Jongeren omdat ze willen dat de regering meer doet voor het klimaat. Leraren omdat ze meer geld willen voor het onderwijs. Politici hebben daarna verschillende dingen beloofd, maar beiden groepen zijn nog niet tevreden. Daarom gaan ze nog een keer staken.

Malieveld

Het Malieveld is een plek in Den Haag waar vaak gestaakt wordt. De klimaatscholieren wilden dat op 14 maart hier gaan doen, maar dat kan dus niet. Daarom hebben ze besloten dit keer een protestmars te gaan lopen in Amsterdam. Er doen waarschijnlijk ook jongeren uit België, Duitsland en Denemarken mee.