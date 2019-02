Oproep: Wat wil jij weten van Lil' Kleine?

Lil' Kleine is een van de succesvolste rappers van Nederland! Wij gaan binnenkort bij hem langs met jullie vragen. Wat wil jij van hem weten?

Hoe doe je mee?

1. Maak een filmpje. Begin de video met het zeggen van je naam en stel daarna je vraag.

2. Mail de video naar jeugdjournaal@nos.nl of stuur 'm via een DM op Instagram. LET OP! Dat kan alleen vandaag nog dus zorg dat je er snel bij bent!