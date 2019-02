Natuur in de war omdat het nu al zo warm is

Je hebt het vast gemerkt: het is veel warmer dan normaal in februari. De meeste mensen vinden dat fijn, maar voor dieren kan het een groot probleem zijn. Sommige dieren worden namelijk te vroeg wakker uit hun winterslaap.

Maar er is een probleem: voor veel insecten is nog maar weinig voedsel te vinden. En het kan later in de maand toch nog opeens heel koud worden.

Volgens Twan hoef je niet per se medelijden te hebben met de insecten. Hij heeft wel nog een tip: je tuin zoveel mogelijk met rust laten. In de video hierboven zie je waarom.