Anne (11) maakt schoolpleinen in Zeeland groener en leuker

Anne van 11 is sinds kort directeur. Samen met drie andere kinderdirecteuren gaat ze dit jaar schoolpleinen in Zeeland groener en leuker maken. En dat is nodig, want de meeste schoolpleinen zijn nog lang niet groen genoeg.

Volgens onderzoekers kunnen kinderen zich beter concentreren als ze eerst buiten kunnen spelen in de natuur. Toch zien veel schoolpleinen er hetzelfde uit: grijze tegels met weinig groen en planten. Ook bij Annes eigen school is dat zo: